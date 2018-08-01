الخارجية الروسية: لافروف قد يجتمع مع بومبيو خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:21 صباحا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تحاول عقد اجتماع بين الوزير سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سنغافورة على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحسب وكالة «رويترز».

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