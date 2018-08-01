متحديًا ترامب.. إردوغان: لغة التهديد الأميركية لن تفيد أحدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:10 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء إن لغة التهديد الأميركية لن تفيد أحدًا، وذلك مع تأزم العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي بسبب قضية قس أميركي مسجون في تركيا لاتهامات بالإرهاب.

وأضاف إردوغان، في تصريحات صحفية في أنقرة بحسب وكالة «رويترز»، إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء، وإن ملاحظات «العقلية الصهيونية الإنجيلية» في الولايات المتحدة غير مقبولة.

وتابع أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، سيجري محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.

واحتدمت التوترات بين أنقرة وواشنطن الأسبوع الماضي مع تهديد الرئيس الأميركي ترامب تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على البلد ما لم يجر الإفراج عن القس الأميركي المحتجز هناك، وذلك بعدما قضت محكمة بوضع القس قيد الإقامة الجبرية.

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