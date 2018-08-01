غوتيريش يزور اليابان الأسبوع المقبل لبحث أزمة كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 10:20 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (فرانس برس)


أعلن ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن انطونيو غوتيريش، سيجري زيارة رسمية إلى اليابان، الأسبوع المقبل، لبحث الأزمة في كوريا الشمالية، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ويجري غوتيريش محادثات مع آبي في طوكيو، 8 أغسطس المقبل، قبل توجهه إلى ناغازاكي لحضور مراسم السلام السنوية في اليوم التالي، وفق ما نقلت «فرانس برس» اليوم الأربعاء.

ويأتي الاجتماع وسط تقارير بأن آبي يسعى لعقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، على الأرجح في سبتمبر في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وكان كيم التزم في إعلان مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العمل على نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. الا أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل وسبل تطبيق إعلان النوايا هذا الذي لا يزال غامضًا.

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