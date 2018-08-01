ترامب: إيران ستتحدث معنا قريبًا جدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 10:14 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (رويترز)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن لديه شعورًا بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون قريبًا جدًا مع الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، أمس الثلاثاء بحسب وكالة «فرانس برس»: «آمل في أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة إلى إيران. لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي (..) لدي شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدًا، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضًا».

واستغل الرئيس الأميركي الخطاب لكي يذكِّر مجددًا بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران عام 2015.

يذكر أن الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون، غير أن الرئيس روحاني استبعد إجراء المحادثات مع الرئيس ترامب.

وتستعد واشنطن لإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال الأيام المقبلة رغم اعتراض كل من بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا على ذلك.

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