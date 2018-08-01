إصابة 97 في تحطم طائرة ركاب شمال المكسيك

طائرة النقل المحطمة في ولاية دورانغو شمال المكسيك، 31 يوليو 2018 (فرانس برس)

تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية «ايرومكسيكو»، أمس الثلاثاء، عند إقلاعها خلال عاصفة بَرَد في ولاية دورانغو شمال المكسيك، ما أسفر عن جرح 97 شخصًا.

وقال المدير العام لشركة الطيران، اندرس كونيسا، في مؤتمر صحافي إنّ الطائرة، وهي من طراز «امبراير 190» سقطت وكانت تقل 88 بالغا وتسعة قاصرين ورضيعين وطيارين اثنين ومضيفين اثنين، وفق «فرانس برس».

من جهته، كتب حاكم ولاية دورانغو خوسيه ايسبورو على «تويتر» قائلا: «مؤكد أنه ليس هناك قتلى في حادث الطائرة #أم2431».

وأضاف أن الحادث سبب جروحًا خطيرة لشخصين هما طيار خضع لعملية جراحية في العمود الفقري وفتاة أصيبت بحروق في 25% من جسمها.

بدوره قال الناطق باسم الدفاع المدني المحلي أليخاندرو كاردوزا إن 97 شخصًا في المجموع قبلوا لمعالجتهم بعد الحادث، تعرض معظمهم لاصابات طفيفة جدا.

وأوضح أن الطائرة واجهت عاصفة بَرَد عنيفة وحاول الطياران القيام بهبوط اضطراري اندلعت النيران على إثره. وشكر الطاقم على حرفيته، مؤكدا أن الطائرة خضعت لعمليات صيانة، لكنه لم يكشف تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

وأعلن مجموعة الصناعات الجوية البرازيلية «امبراير» أنها أرسلت فريقا للتحقيق في الحادث. وشوهد عشرات من الركاب المصابين بجروح طفيفة وهم يغادرون الطائرة بينما ارتفعت سحابة من الدخان الرمادي في الحقل الذي سقطت فيه الطائرة.

وأظهرت صورة ملتقطة من الجوّ، حصلت عليها «فرانس برس»، الطائرة متوقفة في حقل يقع في نهاية مدرج.

وبحسب حاكم الولاية، قدّم الركاب المساعدة لبعضهم بهدف الخروج سريعًا من الطائرة عبر الفتحات التي أحدثها الحادث في المقصورة. وأوضح الحاكم أن بعض الركاب عانوا على ما يبدو من نوبات عصبية إثر الحادث.