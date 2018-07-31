كيف يمكن للطاقة الكهرومغناطسية أن تُغيَّر عمارة هرم «خوفو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 02:29 مساء
هرم خوفو. (أرشيفية. فرانس برس)

اكتشف علماء روس وجود خصائص كهرومغناطيسية بداخل الهرم الأكبر «هرم خوفو»، الأمر الذي قد يؤدي لوضع تصاميم جديدة لعمارة الهرم من الداخل.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية فقد توصل علماء من جامعة «آي تي إم أو» الروسية إلى أن الهرم الأكبر يمكنه تخزين الطاقة الكهرومغناطيسية في الغرف السرية أو المخفية داخله.

وقال المشرف العلمي ومنسق البحث في البعثة العلمية، أندري إيفليوخين: «لطالما لفتت الأهرامات المصرية الانتباه وجلبت الاهتمام. نحن كعلماء مهتمون بها أيضًا، لذلك قررنا البحث في الهرم الأكبر بواسطة آلية تبدد جسميات موجات الراديو».

وعمل الباحثون على وضع نماذج توزيع حقول الطاقة الكهرومغناطيسية داخل الهرم، والتحقق من التفاعلات مع طول صدى الموجة، الذي يتراوح بين 200 و600 متر.

وأضاف إيفليوخين: «بفضل ما جرى اكتشافه، حصلنا على نتائج مثيرة للاهتمام قد تؤدي إلى إيجاد تطبيقات عملية مهمة».

وأظهر تحليل انتشار وتوزيع موجات الطاقة الكهرومغناطيسية أن الأخيرة تتجمع وتتركز في الغرف السرية والمخفية داخل الهرم.

ومن شأن هذا الاكتشاف وضع وتصميم نماذج مصغرة من الهرم مفصلة وموضحة وفقًا لتوزيع مناطق تركز الموجات الكهرومغناطيسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
غزو جماعي للسلاحف على شاطئ المنصوري بلبنان
علوم وتكنولوجيا
«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة
رياضة محلية
إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان