إندونيسيا تدعو زعيم كوريا الشمالية لحضور افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. (رويترز)

وجهت إندونيسيا الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في 18 أغسطس.

وقال مسؤولون، بحسب وكالة «رويترز»، إن دعوة كيم جاءت بعد توجيه دعوة مماثلة لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

وعلى الأرجح ستكون الكوريتان محل تركيز خلال دورة الألعاب الآسيوية، ولا سيما في ظل شكوك في الآونة الأخيرة بشأن تعهد كيم العمل على نزع السلاح النووي خلال اجتماع القمة الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو.

واتفق وزراء من الكوريتين في أبريل الماضي على العمل من أجل تشكيل وفد موحد من البلدين للمشاركة معًا في موكب اللاعبين خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التي تقام خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وزار وفد إندونيسي برئاسة وزير التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافية، بوان ماهاراني، كوريا الشمالية في الأسبوع الجاري واجتمع مع كيم يونغ نام الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى.

وناقش ماهاراني خلال زيارته العلاقات بين الكوريتين، وكذلك قضايا إقليمية وأداء الشرطة الإندونيسية في مكافحة التشدد.

تأتي زيارة بيونغ يانغ بعد تسليم دعوة مماثلة في سول في الأسبوع الماضي.