إجلاء أكثر من 500 متنزه علقوا على جبل بركاني بعد زلزال إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 01:41 مساء
صورة وزعها الجيش الإندونيسي تُظهر متنزهين على جبل رينجاني (ا ف ب)

أجلت السلطات الإندونيسية أكثر من 500 متنزه غالبيتهم أجانب ومرشديهم، كانوا عالقين على جبل معروف بنشاطه البركاني في جزيرة لومبوك، وذلك غداة زلزال مدمر ضرب الجزيرة.

ووفق «فرانس برس»، وقع الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجة صباح الأحد وتلته ارتدادات عدة. وقد تسبب بانهيار عدة أطنان من الصخور والطين أغلقت مسارات المشي على جبل رينجاني البركاني الذي يقصده السياح الأجانب.

وكان حوالي 800 متنزه على الجبل أثناء الزلزال بينهم 560 وجدوا أنفسهم عالقين ليل الأحد - الإثنين. وكان بين هؤلاء السياح فرنسيون وألمان وهولنديون وأميركيون وتايلانديون، بحسب سلطات الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وصرّح الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث، سوتوبو بوروو نوغروهو، بأنه «تم إجلاء 543 متنزهًا، وقد وصلوا الليلة الماضية. جميعهم بحال جيدة»، مضيفًا أنه لا يزال هناك ستة أشخاص على الجبل.

وأدى الزلزال إلى مقتل 16 شخصًا بينهم متنزه إندونيسي وأكثر من 220 جريحًا وإلى تدمير مئات المنازل.

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