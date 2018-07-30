رئيس زيمبابوي السابق «التسعيني» يصوّت في أول انتخابات بعد الإطاحة

رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي يدلي بصوته في مركز اقتراع في هاراري. (رويترز)

أدلى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي (94 عامًا) بصوته في بلدية هراري يوم الاثنين في أول انتخابات تجريها البلاد لا تتضمن اسمه على أوراق الاقتراع.

ودخل موغابي، الذي بدا عليه الهزال والذي كان برفقة زوجته جريس إلى حجرة الاقتراع وأمضى عدة دقائق وهو يملأ بطاقة اقتراعه بمساعدة أحد المساعدين. وتجمّع حشد كبير خارج اللجنة وكان بعضهم يهلل بينما كان البعض الآخر يصيح مستنكراً، بحسب «رويترز».

وعُـزل موغابي من السلطة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي في انقلاب فعلي صعد بحليفه إمرسون منانجاجوا إلى السلطة. ومنانغاغوا هو المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات.