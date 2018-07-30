أميركا تؤكد نشر طائرات دون طيار مسلحة في النيجر

طائرة دون طيار مسلحة (الإنترنت)

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن قواته بدأت نشر طائرات دون طيار مسلحة في النيجر، بمنطقة غرب أفريقيا، في وقت سابق هذا العام لمهاجمة متطرفين إسلاميين، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ومنحت حكومة النيجر إذنًا للقوات الأميركية في نوفمبر الماضي بتسليح طائراتها المسيَّرة دون طيار، لكن أيًّا من الجانبين لم يؤكد نشرها. وقبل ذلك كانت الطائرات الأميركية دون طيار تستخدَم فقط في المراقبة.

وتوسع نطاق الوجود العسكري الأميركي في النيجر في السنوات الأخيرة ليصل عدد أفرادها هناك إلى 800، يصاحبون القوات النيجرية في عملية جمع المعلومات وغيرها من المهام، الأمر الذي يعكس مخاوف الولايات المتحدة من تصاعد مد التشدد في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وأسفر كمين نصبه أفراد تابعون لتنظيم «داعش» في غرب النيجر عن مقتل أربعة جنود أميركيين في أكتوبر الماضي. كما استهدفت جماعات إرهابية متمركزة في مالي المجاورة أهدافًا عسكرية ومدنية حتى ساحل العاج.

وقال ناطق باسم القيادة الأميركية في أفريقيا، في بيان بالبريد الإلكتروني نقلته «رويترز»: «بالتنسيق مع حكومة النيجر نشرت القيادة الأميركية في أفريقيا معدات مخابرات ومراقبة وطائرات استطلاع بالفعل في النيجر».