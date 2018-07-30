مساعد ترامب السابق مانافورت أول من يمثُل للمحاكمة في تحقيق روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 02:22 مساء
بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب. (رويترز)

يمثُل بول مانافورت، غدًا الثلاثاء، للمحاكمة بعد أن اتهمه محققون اتحاديون، يحققون في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016، بالتحايل المصرفي والضريبي، ليصبح بذلك أول مساعد سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب يمثُل للمحاكمة، بحسب وكالة «رويترز».

ورغم التركيز على الجرائم المالية، فالمحاكمة قد تتمخض عن عناوين أخبار مضرة سياسيًا بشأن رجل أدار حملة ترامب الانتخابية لثلاثة أشهر وحضر اجتماعًا في يونيو 2016 مع الروس عرضوا خلاله معلومات مضرة عن هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديمقراطية أصبحت الآن محور تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر المستمر منذ 14 شهرًا.

وقال مايكل كابوتو، وهو مساعد سابق لترامب وأحد المقربين من مانافورت: «اعتقادي هو أننا سنشهد هوسًا يشبه الهوس بقضية أو.جيه (سيمبسون)... آمل حقًا أن يواصل الرئيس المشاهدة وأن يدلي بتصريحات علنية عن القضية».

وذكر أن ترامب قد يساعد الرأي العام على فهم ما الذي ينطوي عليه تحقيق مولر من مخاطر، ووصف ترامب وكابوتو التحقيق بأنه «مطاردة ساحرات» تهدف إلى إنهاء رئاسته.

ومن المتوقع أن يدفع المدّعون بأن إنفاق مانافورت ببذخ على سترات ومنازل وسلع فاخرة لا يتناسب مع الدخل الذي أعلنه في تقاريره الضريبية.

وقال الأستاذ في القانون بجامعة أوهايو، جوشوا دريسلر، إن الأدلة ضد مانافورت (69 عامًا) تبدو قوية. لكنه يحظى بتأييد القاضي تي إس إيليس (78 عامًا) المعروف بموقفه المتشدد من الادعاء، مضيفًا أن الأجواء المشحونة سياسيًا تزيد فرص عدم قدرة هيئة المحلفين على التوصل لحكم.

ويواجه مانافورت الذي دفع ببراءته 18 اتهامًا. وتحمل الاتهامات التسع بالتحايل المصرفي والتآمر عقوبة السجن 30 عامًا لكل منها، وأشار القاضي إيليس في أبريل الماضي إلى أن مانافورت قد يواجه احتمال قضاء ما تبقى من عمره خلف القضبان.

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