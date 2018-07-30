وزير الخارجية البريطاني الجديد يستهل أولى جولاته الخارجية بزيارة الصين

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (فرانس برس)

يبدأ وزير الخارجية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، أولى جولاته الخارجية الرئيسة بزيارة إلى الصين، اليوم الإثنين، في محاولة لتقوية العلاقات التجارية مع بكين قبل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وقال هانت: «المملكة المتحدة والصين قوتان رئيسيتان تملكان منظورًا عالميًا»، مضيفًا: «بينما تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتصبح أكثر انفتاحًا على الخارج من أي وقت مضى، نحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة الحيوية للقرن الحادي والعشرين»، وفق «فرانس برس».

وهانت، الذي حل مكان الوزير السابق بوريس جونسون المستقيل إثر خلافه مع رئيسة الحكومة تيريزا ماي حول مسودة خطة «بريكست»، سيعقد محادثات مكثفة مع وزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي.

وذكرت الخارجية البريطانية أن مباحثات الوزيرين ستشمل مواضيع أخرى مثل أهمية التعددية والتجارة الحرة وسبل التعاون بين الصين والمملكة المتحدة لمجابهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتنمية والأمن والعقوبات على كوريا الشمالية.

وفي فرنسا والنمسا ستشمل مباحثات هانت قضايا الأمن الدولي مثل التهديد الروسي والحرب في سورية والاتفاق النووي مع إيران.

ومن المقرر أن يتجه هانت إلى باريس وفيينا، بعد زيارته الصينية، من أجل مزيد من المشاورات مع نظرائه الأوروبيين حول «بريكست».

وقد كشف الأسبوع الماضي أن ماي أرسلت أعضاء حكومتها إلى دول الاتحاد الأوربي الـ27، في محاولة للتوسط من أجل عقد اتفاقات في الكواليس، وذلك بعد أن أسقط كبير مفاوضي بروكسل، ميشال بارنييه، خطتها للخروج من التكتل.

ويجب التوصل من حيث المبدأ إلى اتفاق حول كيفية خروج بريطانيا، المحدد في 29 مارس 2019، في غضون ثلاثة أشهر على الأقل قبل قمة أوروبية في منتصف أكتوبر.