«حرائق كاليفورنيا» تواصل انتشارها مع مقتل ستة أشخاص وإجلاء الآلاف

نيران تلتهم أشجارًا في ردينغ شمال كاليفورنيا، 27 يوليو 2018 (فرانس برس)

قضى ستة أشخاص في الحرائق التي تنتشر بسرعة في كاليفورنيا، حيث أعلنت حالة طوارئ جزئية وتم إجلاء آلاف الأشخاص، بينما أوقفت السلطات مشتبهًا به مصابًا بهوس إشعال الحرائق.

وقالت هيئة الخدمات الطارئة التابعة لحاكم كاليفورنيا إن النيران أتت على حوالي 63 ألف هكتار في الحرائق الـ14 المستمرة في جميع أنحاء كاليفورنيا، ويحاول عشرة آلاف رجل إطفاء إخمادها، وفق «فرانس برس».

وأشار جهاز إطفاء كاليفورنيا «كالفاير»، السبت، إلى أن الحريق في شمال مدينة ريدينغ في شمال كاليفورنيا، الذي أطلق عليه اسم «كار»، أتى على 32 ألفًا و700 هكتار منذ الإثنين، ودمّر500 مبنى وألحق أضرارًا بـ75 مبنى آخر. ومساء الجمعة، كان الحريق قد أتى على مساحة 20 ألف هكتار.

ولم يتمّ تطويق إلا 5% من الحريق الذي امتد خلال الليل في جميع الاتجاهات مع توسع كبير. وكانت أعمدة الدخان تتصاعد بسرعة فوق موقع الحريق «كار».

وفي المحصلة، تم إجلاء 38 ألف شخص من مقاطعة شاستا، نظرًا لما وصفه حاكم ولاية كاليفورنيا، جيري بروان، بأنه وضع «خارج عن السيطرة».

ووقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، مرسومًا يأمر هيئة إدارة الحالات الطارئة بدعم سلطات المقاطعة.

وفي جنوب كاليفورنيا، أعلن جهاز حماية الغابات أن أكثر من 1300 رجل إطفاء يكافحون حريق «كرانستون»، الذي دمّر خمسة منازل، وأدى إلى إغلاق الطرق وإجلاء حوالي سبعة آلاف شخص.

وأتت النيران، التي تلتهم منذ الأربعاء غابة سان بيرناردينو على قرابة 150 كلم باتجاه جنوب شرق لوس انجليس، على حوالي 5300 هكتار، ولم تتم السيطرة إلا على 17% من هذا الحريق.

كونوا حذرين

وأوقفت السلطات رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا ويدعى براندون ماكغلوفر، بُعيد اندلاع الحريق. ويشتبه بأن يكون قد تسبب بتسعة حرائق في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد، ووجهت إليه 15 تهمة بالحرق المتعمد لكنه دفع ببراءته.

وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ في هذه المقاطعة، الأمر الذي يسمح باستخدام وسائل إضافية. وتسبب الحريق في هذه المقاطعة بانقطاع التيار الكهربائي بسبب الأضرار التي سببتها ألسنة اللهب في كيلو مترات عدة من شبكة التوزيع.

وفي اتجاه الشمال، يستمرّ حريق «فيرغوسون» تقدمه قرب متنزه يوسيميتي الوطني الذي أغلق جزئيًا، وخصوصًا «يوسيميتي فالي» الذي لن يعاد فتحه قبل مساء الثالث من أغسطس.

وأوضح مركز «انسيويب» للإعلام حول الحوادث أن الحريق التهم 20 ألف هكتار وبقي محصورًا في 29%، حتى الجمعة. وقضى رجل إطفاء في الحريق في حين أصيب سبعة آخرون.

وبحسب المركز الوطني لتنسيق الحرائق، كان 36 حريقًا مشتعلاً صباح أمس السبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد اجتاح أكثر من 93 هكتارًا من الأراضي التي يديرها جهاز الغابات الوطني.