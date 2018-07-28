مطار ميونيخ يلغي مئتي رحلة بعد اختراق أمني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 09:11 مساء
مسافرون في مطار ميونيخ. (فرانس برس)

ألغى مطار ميونيخ نحو مئتي رحلة، كما تم إخلاء محطتي ركاب السبت بعد دخول امرأة مجهولة الهوية منطقة محظورة، بحسب ما أعلنت الشرطة وإدارة المطار.

وتمكنت المرأة من دخول منطقة محظورة في المحطة الرقم «2» من دون الخضوع للتفتيش قبل أن تختفي من دون أي أثر على الرغم من عمليات البحث المكثفة، بحسب الشرطة التي اعتبرت أن المرأة لا تشكل «خطرًا شديدًا»، بحسب «فرانس برس».

وتابعت الشرطة أن القطاع الذي دخلته المرأة المجهولة الهوية أُخلي بالكامل وتم تفتيشه من دون العثور على ما يثير الشبهات. واضطرت إدارة المطار إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المطار الذي يشهد في نهاية الأسبوع حركة نشطة للمسافرين، كذلك تم تأخير مواعيد ستين رحلة.

وعادت الحركة في المطار إلى طبيعتها قرابة الساعة 14:00 ت غ. ويعتبر مطار ميونيخ ثاني أكبر مطارات البلاد بعد مطار فرانكفورت مع 44.6 مليون مسافر في 2017.
 

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