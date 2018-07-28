الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا

اضرار جراء حريق كار في كاليفورنيا. (فرانس برس)

أخلى آلاف الأشخاص منازلهم في جنوب كاليفورنيا هربًا من حريق مفتعل اجتاح، صباح السبت، جنوب شرق لوس أنجليس، بعدما كان حاكم الولاية طلب المساعدة الفيدرالية لمكافحة حريق مدمر يجتاح مناطق أخرى من الولاية.

وقضى رجل إطفاء خلال مكافحة حريقي «كرانستون» في جنوب شرق لوس أنجليس، و«كار» في شمال كاليفورنيا، اللذين يعتبران الأخطر بين حرائق عدة تجتاح أكثر الولايات الأميركية اكتظاظًا، بحسب «فرانس برس».

واجتاح حريق ثالث أُطلق عليه اسم «فيرغوسون» متنزه يوسيميتي الوطني في وسط كاليفورنيا، وأدى الى وفاة رجل إطفاء قبل بضعة أيام، ما أجبر السلطات على إغلاق أهم المعالم السياحية في البلاد جزئيًّا. ويحاول أكثر من 1300 رجل إطفاء مكافحة حريق «كرانستون» الذي يتمدد بشكل سريع ما أجبر السلطات على إجلاء نحو سبعة آلاف شخص، بحسب ما أعلن جهاز حماية الغابات. وكان حريق «كرانستون» اندلع الأربعاء.

وأعلن الجهاز أن الأخطار الناجمة عن حريق «كرانستون» دفعت إلى إغلاق موقت لكافة المتنزهات التابعة لجهاز حماية الغابات ضمن إطار محمية سانتا روزا وجبال سان جاسينتو المصنفة معلمًا وطنيًّا. وتم توقيف رجل يبلغ 32 عامًا ووُجه إليه الاتهام بإضرام 15 حريقًا بما فيها حريق «كرانستون».

وحذرت هيئة الخدمات الطارئة في كاليفورنيا من أن «مخاطر الحرائق مستمرة في الارتفاع في كاليفورنيا. احرصوا على أن تكونوا جاهزين مع عائلاتكم وأصدقائكم لعمليات الإخلاء. كونوا يقظين». والجمعة طلب حاكم الولاية، جيري بروان، المساعدة الفيدرالية «لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات»، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.

وطلب براون مساعدة الطائرات العسكرية وتوفير لوازم الإيواء والمياه إلى 30 ألف شخص تم إجلاؤهم في شاستا كاونتي في شمال وسط كاليفورنيا، حيث خرج حريق «كار» عن السيطرة، بحسب البيان. وأعلن براون حالة الطوارئ في شاستا وأمر قوات الحرس الوطني بمؤازرة 3400 عنصر إطفاء في محاولة لاحتواء حريق «كار» الذي دمر 500 مبنى وأتى على أكثر من 19400 هكتار من الأراضي.

والجمعة أعلن مسؤول وفاة رجل ثانٍ خلال مكافحة الحريق. وأعلن ناطق باسم أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا «قضى رجل إطفاء في الحريق. بعد ظهر أمس (الخميس) قضى شخص خلال قيادته جرافة كما قضى إطفائي في مدينة ريدينغ مساء».

وكانت السلطات أعلنت قبل بضع ساعات وفاة سائق الجرافة، مضيفة أن الحريق عبر مجرى للمياه واجتاح غرب ريدينغ التي يبلغ عدد سكانها 90 ألفًا.