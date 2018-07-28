49 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في الهند

طريق تضررت جراء الامطار في احدى ضواحي نيودلهي. (فرانس برس)

أسفرت الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند، منذ الخميس، عن 49 قتيلاً، بحسب السلطات، فيما حذرت وكالة الأرصاد الهندية من انهمار مزيد المطر.

وقالت السلطات في ولاية أوتار برادش إن بعض الضحايا دُفنوا تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما قضى آخرون غرقًا أو صعقًا بالتيار الكهربائي أو في حوادث تسببت بها الأمطار على الطرق، بحسب «فرانس برس».

ونبهت وكالة الأرصاد الهندية إلى أن أمطارًا غزيرة إضافية سيشهدها شمال الهند في الأيام الخمسة المقبلة. واستنفرت السلطات في أوتار برادش التي تضم نحو 220 مليون نسمة ووجهت نداءً لإخلاء كل المباني المعرضة للخطر.

وانهيار المباني شائع في الهند، خصوصًا في موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر. وارتفع منسوب نهر يامونا الذي يعبر نيودلهي، السبت، في شكل غير مسبوق، ما دفع السلطات إلى توجيه إنذار. وتوقعت حكومة الولاية أن يستمر ارتفاع منسوب النهر. كذلك، طاولت الأمطار الغزيرة ولاية رجستان السياحية. وفي إقليم باراتبور بلغ منسوب الأمطار الجمعة 11 سنتيمترًا في 24 ساعة.