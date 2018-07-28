ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان إلى 88 قتيلًا

سيارة متفحمة في حقل اجتاحته النيران في ماتي باليونان، 27 يوليو 2018 (فرانس برس)

ارتفعت، اليوم السبت، حصيلة ضحايا الحرائق التي التهمت ساحل أثينا الإثنين إلى 88 قتيلًا، بينهم ثلاثة أطفال هم توأمان وفتى، من بين الضحايا الأول الذين تم التعرف عليهم وقد أثارت وفاتهم حزنا في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية أن امرأة أربعينية توفيت في المستشفى حيث تلقت العلاج، بينما لا يزال هناك عشرات الضحايا في حالة خطيرة، وفق «فرانس برس»

وطلبت عائلة التوأمين من تحرٍ خاص لمتابعة القضية، وقال الأخير إن الفتاتين بين القتلى. وتبلغ صوفيا وفاسيليكي من العمر تسعة أعوام وكانتا في طريقهما إلى شاطئ البحر مع جديهما عندما اندلع حريق في منتجع ماتي البحري.

واعتقد والدهما أنه رآهما في الصور بين الناجين قبل أن يدرك أنه كان مخطئًا. ومذاك، انتشرت صورهما عبر وسائل الإعلام. وقد أثار مصيرهما حزنًا في جميع أنحاء اليونان.

وعُثر على جثتيهما وهما تعانقان جدّيهما في حقل عُثر فيه على 26 جثة متفحمة، الثلاثاء الماضي. وقد علقوا جميعًا في المكان الواقع على حافة منحدر عندما كانوا يحاولون الوصول إلى البحر على بعد أمتار قليلة.

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وفقدت سيدة ابنها البالغ 11 عامًا وابنتها البالغة 13 عامًا، إضافة إلى زوجها البالغ 54 عامًا، في إطار مشاهد مأساة أخرى جراء الكارثة. وأعلنت مساء الجمعة أنها تعرف عليهم عبر وسائل الإعلام.

وأشار الأطباء الشرعيون إلى أن هناك عددًا من الأطفال بين القتلى جراء الحرائق، إذ تعد مدينة ماتي، الواقعة على بعد 40 كلم من أثينا، منتجعا شعبيا للمتقاعدين الذين يستقبلون فيها أحفادهم خلال العطلة المدرسية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، أمس الجمعة، أنه يتحمل «المسؤولية السياسية للمأساة» الناجمة عن الحرائق الأعنف التي شهدتها البلاد على الإطلاق، من دون إعطاء تفاصيل حول تنظيم عمليات الإغاثة التي تندد بها المعارضة.