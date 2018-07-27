مواجهة مفتوحة بين إدارة ترامب وشبكة «سي إن إن»

تبدو المواجهة وكأنها باتت مفتوحة بين ادارة دونالد ترامب وشبكة «سي ان ان» الاخبارية. وفي حين لم يعد البيت الابيض يخفي غضبه الشديد على هذه القناة، فان الاخيرة بالمقابل زادت عدائيتها تجاه سيد البيت الابيض في تغطيتها.

ويوم الاربعاء منعت الصحافية كايتلين كولينز من حضور مؤتمر صحفي في البيت الابيض، بعد ان اعتبرت ادارة ترامب انها تطرح اسئلة «غير مناسبة» على الرئيس الأميركي.

والحادث هذا لا يبدو منعزلا، فهو اعقب حوادث اخرى عديدة وقعت مع الصحفي النجم في «سي ان ان» جيم اكوستا.

وبعد 18 شهرا على وصوله إلى البيت الابيض لم يوافق ترامب بعد على اجراء اي مقابلة مع «سي ان ان»، مع انه اجرى عشرات المقابلات الصحافية مع شبكات اخرى.

ووصل عداؤه لـ«سي ان ان» إلى حد انه غضب على زوجته ميلانيا لانها كانت تشاهد هذه القناة على تلفزيونها الخاص بها في الطائرة الرئاسية خلال احدى الرحلات، حسب ما نقلت جريدة «نيويورك تايمز».

وبشكل عام يتهم ترامب وسائل الاعلام بانها «إعلام الاخبار الكاذبة»، الا انه لم يصل مع اي وسيلة اعلامية اخرى، ولا حتى مع نيويورك تايمز، الى المستوى الذي وصل فيه مع «سي ان ان».

بالمقابل يكشف صحافيو «سي ان ان» عن تشدد كبير تجاه الرئيس الأمريكي الذي وصفه دون ليمون احد نجوم الشبكة بـ«العنصري».

ويرى روبرت تومسون، استاذ مادة الاعلام في جامعة سيراكوزا، أن الاتجاه الذي يعتبر «وسطيا» للشبكة الاخبارية ويترافق مع «بعض الموضوعية مع ان هذه الكلمة لم تعد تعني الكثير»، وميلها الى التطرق الى مواضيع اشكالية لدى ترامب «تجعله يصاب بالجنون الكامل».

بالنسبة الى القنوات الاخرى، فان قناة فوكس نيوز على سبيل المثال اختارت المعسكر اليميني المؤيد عادة لترامب، في حين ان شبكة «ام اس ان بي سي»اليسارية اختارت المعسكر الاخر.

من جهته يقول ادوارد بورميلا استاذ العلوم السياسية في جامعة برادلي «لا توجد وسيلة اعلامية موضوعية بالكامل لكن بين القنوات الاخبارية فان سي ان ان هي اكثر من يحاول ان يكون كذلك».

وأضاف إن «اليساريين يعتقدون أن سي ان ان باهتة وضعيفة، في حين ان المحافظين يعتبرونها واجهة للدعاية الشيوعية».



من الصعب تحديد سبب واحد لهذا العداء الكبير بين ترامب و«سي ان ان».

البعض يتطرق الى العلاقة المعقدة بين الرئيس الأمريكي ومدير القناة جيف زوكر الذي سبق أن عرض لترامب برنامج تلفزيون الواقع «ذي ابرنتيس» عندما كان يدير شبكة «ان بي سي»، الا انه عاد وابتعد عنه.

ويرى روبرت تومسون ان ترامب يكثر من هجماته على «سي ان ان» لانه يعتقد انها الوحيدة التي لا تزال قادرة على التأثير على الناخبين المترددين في تأييده.

واذا كانت هجمات ترامب على «سي ان ان» طيلة السنتين الماضيتين تعرقل احيانا عمل صحافيي هذه القناة، فانها بالمقابل تزيد من متابعيها.

ومع ان نسبة مشاهدة «سي ان ان» متينة وهي تضاعفت منذ مطلع 2015 لدى بدء الحملة الانتخابية لترامب، فانها تبقى ضعيفة مقارنة بنسبة مشاهدة «فوكس نيوز» وحتى اليسارية «ام اي ان بي سي».

وخلال الفصل الثاني من السنة الحالية حصدت فوكس نيوز نحو 2،4 مليون مشاهد خلال ساعات الذروة، في حين اخذت «ام اس ان بي سي» 1،7 مليون، بينما اكتفت «سي ان ان» بنحو 900 الف مشاهد.

وفتحت «سي ان ان» شاشتها خلال الفترة الاخيرة امام كريس كومو من نيويورك، شقيق الحاكم الديموقراطي لهذه الولاية اندرو كومو، خلال فترة ذروة المشاهدة من الساعة 21،00 الى الساعة 22،00.

واعتبر ادوارد بورميلا ان هذا الأمر «يعني أن سي ان ان تريد مواجهة النفوذ المتنامي لشبكة ام اس ان بي سي على يسارها، وتعتبر أن تركيز الهجوم على ترامب يزيد من متابعيها».

واعتبر أحد صحافيي القناة اندرسون كوبر اخيرا، أن اللقاء الاخير بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما تبعه من تصريحات «يعتبر الاداء الاكثر عارا بالنسبة الى رئيس اميركي على الساحة الدولية».

إلا أن الاستاذ في مجال الصحافة في جامعة كوينيبياك بول جاننش قال في هذا الاطار «أعتقد ان تعليقات صحافيي القناة، التي اميزها عن تعليقات الضيوف، خاطئة»، قبل أن يضيف «لو كنت مدير +سي ان ان+ كنت طلبت من الصحافيين الالتزام بالوقائع».