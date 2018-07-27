محامي: ثلاث نساء تلقين المال للصمت حول علاقتهن بترامب

المحامي مايكل افيناتي يحضر مؤتمرًا صحافيًا في نيويورك في 11 يوليو 2018

أعلن مايكل افيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، إنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقين المال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وأشار محامي دانيالز التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع ترامب: «ثلاث نساء أخريات، حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة إلى الشعب الأميركي».

وكان هذا المحامي أطلق حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز. وصرح للصحفيين مساء الخميس في لوس انجليس «تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016».

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وتلاحق ستورمي دانيالز ترامب لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016، ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلزم الصمت حول علاقة أقامتها معه في 2006، حيث دفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقر لاحقًا أنه سدد المبلغ لمحاميه.

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وهذا الأسبوع نشر حديث بين ترامب وكوهن سجله الأخير في 2016، تناول قضية فتاة مجلة بلايبوي كارين ماكدوغال التي قالت إنها أقامت علاقة مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007.