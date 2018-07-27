إسرائيل تعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد ساعات من الإغلاق

أعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن طوّقت المكان لساعات؛ إثر اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، وألقت القنابل الصوتية بكثافة باتجاه المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس بشطريها «عاصمة أبدية» لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، في حين ينادي الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة ..