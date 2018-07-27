بوتين يوجه الدعوة لترامب لزيارة موسكو

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه وجه الدعوة لنظيره الأميركي دونالد ترامب لزيارة موسكو، مضيفًا أن كليهما مستعد لإجراء المزيد من الاجتماعات لكن يتعين تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله في تصريحات صحفية خلال قمة دول مجموعة (بريكس) المنعقدة في جنوب أفريقيا إن المحادثات الهاتفية بين موسكو وواشنطن غير كافية، وإن الجانبين في حاجة للاجتماع مباشرة والحديث بشأن قضايا مثل اتفاق إيران النووي والنزاعات العالمية.

وتابع: «فيما يخص اللقاء أدرك تمامًا ما قاله الرئيس ترامب، لديه رغبة بلقاءات أخرى. وأنا مستعد لذلك. لكن الأمر يتطلب ظروفًا مناسبة… ونحن مستعدون لهذه اللقاءات. ونحن مستعدون لدعوة الرئيس ترامب إلى موسكو، علمًا أنه يملك هذه الدعوة، لقد قلت له ذلك».

وكان بوتين وترامب اجتمعا في هلسنكي الأسبوع الماضي لكن ترامب واجه عاصفة من الانتقادات بعد عودته للولايات المتحدة بسبب أدائه خلال الاجتماع، إلا أنه ورغم الانتقادات وجه دعوة لبوتين للحضور للبيت الأبيض لعقد قمة ثانية.