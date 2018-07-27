كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة حربية صينية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 12:39 مساء
مقاتلة كورية جنوبية من طراز «تي 50». (فرانس برس)

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها أمرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات عسكرية لاعتراض طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة «رويترز»، أن الطائرة الصينية أمضت أكثر من أربع ساعات في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكوري الجنوبي بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة في المنطقة التي تسيطر عليها سول وتطالب بها بكين.

وأضافت هيئة الأركان أن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أرسلت أكثر من مقاتلة لتتبع المقاتلة الصينية وتوجيه التحذيرات لها لمغادرة الكجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ولم تعلق الصين على الفور على بيان هيئة الأركان.

ولا تعد مناطق تحديد الهوية للدفاع الجوي اتفاقات ملزمة قانونًا بموجب معاهدات دولية لكن سول مددت المنطقة الخاصة بها في 2013 لتتداخل جزئيًا مع منطقة أعلنتها الصين مؤخرًا.

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