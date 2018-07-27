مسؤول: ترامب طالب إسرائيل بإطلاق تركية أملًا في الإفراج عن القس برانسون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 12:20 مساء
التركية إبرو أوزكان في محكمة بإسرائيل. (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أفرجت عن تركية متهمة بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت جريدة «واشنطن بوست» أشارت إلى أن الإفراج عن التركية إبرو أوزكان كان ضمن محاولة فاشلة من البيت الأبيض لإطلاق سراح قس أميركي تحتجزه أنقرة، بحسب وكالة «رويترز».

ورحلت إسرائيل أوزكان يوم 15 يوليو بعد أسبوع من اتهامها بأنها على صلة بحماس وهي تهمة نفاها محامي أوزكان. وكانت إسرائيل قد اعتقلتها خلال زيارة بتأشيرة سياحية في يونيو مما أغضب تركيا.

وذكرت «واشنطن بوست» أمس الخميس أن ترامب طلب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم 14 يوليو الإفراج عن أوزكان من أجل «صفقة» لإطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون الذي تحتجزه أنقرة منذ 21 شهرًا.

وقال المسؤول الإسرائيلي «بوسعي أن أؤكد حدوث مثل هذا الطلب من الرئيس ترامب».

وينفي برانسون الاتهامات بأنه على صلة بجماعة تقول أنقرة إنها وراء انقلاب فاشل في 2016، ونقل من الحجز إلى المنزل يوم الأربعاء الماضي ليكون قيد الإقامة الجبرية مما دفع إدارة ترامب للتهديد بفرض عقوبات على تركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الفرنسية تكشف سبب عودة طائرة الخطوط الصينية إلى باريس
دولى
كاركاتير خيري - البرلمان الليبي
كاريكاتير
في العدد 140: الصراع الفرنسي – الإيطالي على الملف الليبي ومقترحات تأمين موانئ ...
ليبيا
رونالدو يعترف «بالذنب» ويدفع 19 مليون يورو لإسبانيا
رياضة عالمية
تسجيل حالات الدرن المقاوم للمضادات الحيوية في ليبيا
ليبيا
«مركزي طرابلس» يسلِّم مصارف الكفرة 12 مليون دينار
ليبيا
«هيومن رايتس» ترفض تسمية ليبيا «مكانًا آمنًا» للمهاجرين
ليبيا
اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استعادة ماسة بـ20 مليون دولار بعد سرقتها