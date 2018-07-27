بيونغ يانغ تسلم واشنطن رفات جنود أميركيين تنفيذًا لاتفاق ترامب وكيم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 11:55 صباحا
عملية تسليم رفات الجنود الأميركيين. (الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض أن كوريا الشمالية سلمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، رفات جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية، والتي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1950 إلى 1953.

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن «طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي من طراز سي-17 أقلعت من من وونسان بكوريا الشمالية، وعلى متنها رفات الجنود الذين الذين سقطوا في الحرب الكورية».

وأضاف: «سيجري نقل بقايا الرفات إلى قاعدة أوسان الجوية، حيث سيقام في الأول من أغسطس، حفلًا رسميًا بمناسبة إعادتهم إلى الوطن».

وتأتي عملية تسليم الرفات تنفيذًا للاتفاق الذي توصلت إليه كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية عمليات تحقق من رفات 200 جندي أميركي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وكالة محاسبة أسرى الحرب والمفقودين التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.

وتعد مسألة إعادة رفات الجنود، من أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة خلال شهر يونيو الماضي.

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