المجر تدعو لتغيير جذري بالمفوضية الأوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 11:25 صباحا
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. (أرشيفية. رويترز).

دعا رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى إجراء تغييرات جذرية في المفوضية الأوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية الوافدة على أوروبا.

وقال أوربان، في تصريحات للإذاعة الرسمية بحسب وكالة «رويترز»، إن هناك حاجة لمفوضية أوروبية جديدة بنهج جديد للسياسة المتعلقة بالهجرة، مضيفًا أن أيام المفوضية الحالية «معدودة» مع انتهاء تفويضها نهاية العام.

وأضاف أوربان وهو واحد من أقوى المعارضين لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة أن المفوضية الجديدة يجب ألا تعاقب الدول التي تحمي حدودها من المهاجرين.

وانسحبت المجر في وقت سابق من الشهر الجاري من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق بالهجرة قبل الموافقة النهائية عليه بدعوى أن الاتفاق يشكل «تهديدًا للعالم».

وشدد أوربان، في تصريحات منفصلة لجريدة «بيلد» الألمانية، أنه يتعين إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي بدون استثناء، وأنه لا ينبغي السماح بدخول أو جلب مهاجرين، مضيفًا: «أي مهاجر يتم إنقاذه يتعين إعادته لإفريقيا».

وتسببت أزمة الهجرة غير الشرعية في تصاعد التوترات بين الدول الأوروبية خلال الأسابيع الماضية.

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