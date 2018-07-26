إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح إثر تعرضهم للطعن بسكين قرب رام الله بفلسطين المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 09:12 مساء

أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح بالغة الخميس في هجوم بسكين داخل منزل في مستوطنة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «هجوماً بسكين وقع في منزل بمستوطنة آدم وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بالغة»، موضحًا أنه «تمت السيطرة» على المهاجم من دون تفاصيل إضافية.

يأتي هذا الهجوم بعدما لقي أربعة فلسطينيين مصرعهم الجمعة الماضية بنيران جيش الاحتلال خلال احتجاجات في قطاع غزة بفلسطين.

ومنذ 30 مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أوهُجّروا منها عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، وكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد وقتل 148 فلسطينيًا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء التظاهرات.

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