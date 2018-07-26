الرئاسة التركية ترفض تهديد واشنطن بخصوص قضية برانسون

أعلنت الرئاسة التركية الخميس أن الولايات المتحدة «لن تحصل على النتيجة» التي تريدها وهي إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، عبر توجيه تهديدات وصفتها بـ«غير المقبولة».

وقال الناطق باسم الرئيس رجب طيب إردوغان في بيان «على الإدارة الأميركية أن تفهم أنها لن تحصل على النتيجة التي تريدها عبر تهديد تركيا»، وذلك ردًا على تهديد واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ما لم يتم إطلاق سراح القس الأميركي الذي يحاكم في تركيا.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا الخميس بالإفراج «فورًا» عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي «الإرهاب والتجسس».

وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض «عقوبات» على تركيا إذا لم تتخذ «تدابير فورية للإفراج» عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي وضعته أنقرة قيد الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال.