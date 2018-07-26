مسؤولة أميركية تلتقي مسؤولين من طالبان في قطر

التقت مبعوثة أميركية بارزة مسؤولين من طالبان في قطر لبحث محادثات السلام في أفغانستان، بحسب ما أفادت جريدة « وول ستريت جورنال» الخميس.

والتقت أليس ويلز، المسؤولة البارزة في مكتب وزارة الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، مسؤولي طالبان هذا الأسبوع في مسعى لإيجاد حل جديد لإنهاء النزاع الدائر في أفغانستان منذ 17 عامًا، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المسألة.

ولم تؤكد وزارة الخارجية اللقاء مباشرة، إلا أنها أشارت إلى أن ويلز زارت الدوحة هذا الأسبوع حيث التقت مسؤولين قطريين لـ«بحث آخر المستجدات بشأن عملية السلام التي يقودها الأفغان».

وقال مسؤولون إنه لم تعقد أي اجتماعات يمكن الحديث عنها «في الوقت الحالي»، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة «تستكشف جميع الطرق لدفع عملية السلام بالتشاورالوثيق مع الحكومة الأفغانية».

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها إن «السفيرة ويلز رحبت بشراكة حكومة قطر البناءة وإخلاصها لأفغانستان، وأعربت عن تقدير الولايات المتحدة العميق لجهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع».

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن محادثات الدوحة تشمل الحكومة الأفغانية بشكل كامل. وتؤكد واشنطن دائمًا أن أي عملية سلام يجب أن يقودها الأفغان.

وحتى الأسبوع الماضي نفى مسؤولون أميركيون تقارير عن استعدادهم لإجراء مباحثات مباشرة مع طالبان، التي لديها مكتب تمثيل سياسي في قطر.