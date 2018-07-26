تركيا ترد على ترامب وترفض « التهديدات» الأميركية في قضية القس برانسون

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن تركيا لن «تقبل أي تهديد مهما كان مصدره» بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة اذا لم يتم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي تحاكمه السلطات التركية.

وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على تويتر «لا أحد يمكنه إصدار أمر لتركيا. لن نقبل أبدًا التهديدات مهما كان مصدرها. إن دولة القانون تنطبق على الجميع من دون أي استثناء».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب تركيا الخميس بالإفراج «فورًا» عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي «الإرهاب والتجسس».

وغرد الرئيس الأميركي على «تويتر» قائلاً: إن «الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس أندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة. إنه يعاني كثيرًا. هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورًا».