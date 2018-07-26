بريطانيا تعترض طائرة روسية اقتربت من المجال الجوي لحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 01:25 مساء

قال سلاح الجو الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إن طائرتين من طراز «تايفون» متمركزتين في رومانيا انطلقتا نحو طائرة روسية تحركت قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود.

وأضاف سلاح الجو البريطاني، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجانيتشانو الجوية الرومانية بالقرب من كونستانتا على ساحل البحر الأسود للتعامل مع الطائرة الروسية التي كانت متجهة غربًا باتجاه المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي.

وتابع أن الطائرة الروسية لم تدخل المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وأن الطائرتين التايفون حامتا في الأجواء لفترة قصيرة على سبيل الردع قبل أن تعودا إلى قاعدتهما.

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