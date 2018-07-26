قاسم سليماني لترامب: وجه تهديداتك إليّ لا إلى الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 11:29 صباحا

وجه الميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني حديثه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلًا إن ترامب عليه أن يتوجه بتهديداته إليه وليس إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال سليماني، في مدينة همدان بوسط إيران اليوم الخميس بحسب وكالة «رويترز»، باعتباري «جنديًا.. من واجبي الرد على تهديدات ترامب... إن كان يريد استخدام لغة التهديد... فعليه أن يتحدث إليّ لا إلى الرئيس»، مشيرًا إلى الرئيس روحاني.

وكانت إيران رفضت تحذيرًا من ترامب قال فيه إنها تخاطر بعواقب وخيمة «لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة» إن هي وجهت تهديدات للولايات المتحدة.

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