البيت الأبيض: القمة المقبلة بين ترامب وبوتين ستعقد في 2019

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن القمة المقبلة بين دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تعقد عام 2018 ، معتبرا ًانها يجب أن تحصل بعد انتهاء التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون »يعتقد الرئيس أن الاجتماع الثنائي المقبل مع الرئيس بوتين يجب أن يتم بمجرد أن تنتهي الحملة الشعواء ضد روسيا. لذا، قررنا أن تعقد القمة العام المقبل»، بحسب «فرانس برس».

يذكر أن مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ، لم يتطرق إلى أي جدول زمني لإنهاء تحقيقاته.