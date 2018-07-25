قائد الحرس الثوري: يسهل الرد على التهديدات الأميركية للنفط الإيراني

محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني. (أرشيفية. رويترز).

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء إن تهديدات الولايات المتحدة لقطاع النفط الإيراني يمكن الرد عليها بسهولة.

وأضاف جعفري، في تصريحات بحسب وكالة «رويترز»، أنه «إذا وصلت قدرات الحرس الثوري الحالية... إلى مسامع رئيس أميركا المغامر فلن يرتكب قط مثل هذا الخطأ، وسيدرك أن أي تهديد نفطي يمكن الرد عليه بسهولة».

وواجهت إيران ضغوطًا أميركية متزايدة وعقوبات محتملة منذ قرار ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وكانت واشنطن تعتزم في البداية منع إيران من دخول أسواق النفط العالمية بالكامل بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاق الذي يهدف لتقليص طموحات طهران النووية.

غير أن الولايات المتحدة خففت من حدة موقفها، وقالت إنها قد تمنح استثناءات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون على الإمدادات الإيرانية.