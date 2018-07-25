ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في اليونان إلى 79 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 12:22 مساء
امرأة في منطقة متضررة من حرائق الغابات قرب العاصمة اليونانية أثينا. (رويترز)

قال مسؤول في إدارة الإطفاء اليونانية يوم الأربعاء إن 79 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حرائق الغابات التي تستعر في منطقة أتيكا بمحيطة بالعاصمة أثينا منذ يوم الإثنين الماضي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد أصيب 187 شخصًا على الأقل بينهم 23 طفلًا. ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

ولجأ عمال الطوارئ، الذين يشاركون في جهود الإنقاذ الضخمة المبذولة، إلى استخدام القوارب والطائرات المروحية لإجلاء الناس من الشاطئ.

وكانت الحكومة طلبت من الدول الأوروبية الأخرى إرسال طائرات مروحية وأفراد من مكافحي الحرائق لمواجهة النيران.

وأرسلت إيطاليا، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا مساعدات في شكل طائرات، ومركبات ومكافحي حرائق، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة المحتمل، فسيكون هناك سباق مع الزمن للسيطرة على النيران.

وهذه هي أسوأ حرائق غابات تتعرض لها اليونان منذ 2007، حين أودت الحرائق بحياة 70 شخصًا في شبه جزيرة بيلوبونيس.

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