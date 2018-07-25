يونكر «ليس متفائلًا» قبل محادثاته مع ترامب بشأن التجارة

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. (رويترز)

حدَّ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، من التوقعات قبيل محادثاته المزمعة اليوم الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى التوصل إلى تسوية للخلاف التجاري بين الاقتصادين العملاقين.

وقال يونكر، في حديث إلى الإذاعة الألمانية العامة «زد دي اف»، بحسب وكالة «فرانس برس»، «لست متفائلا للغاية. أعرف ترامب جيدًا. التقيته مرارًا وأعرف كيف أتعامل معه وأعرف كيف يتعامل هو مع الآخرين».

وأضاف رئيس المفاوضية الأوروبية أن مفاوضاته مع ترامب ستكون «على قدم المساواة».

وكان الرئيس الأميركي فرض رسومًا على الصلب والألومنيوم ضد الاتحاد الأوروبي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن وضع تدابير جوابية.

وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بين يونكر وترامب ستتطرق أيضًا إلى الملف الإيراني.|