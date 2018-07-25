ماتيس: لن نتعاون مع الجيش الروسي في سورية

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (أرشيفية: فرانس برس)

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إنه لن يكون هناك تعاون مع الجيش الروسي في سورية، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحافي في كاليفورنيا: «لن نقوم بأي شيء إضافي، حتى يفكر وزير الخارجية (بومبيو) والرئيس في أي نقطة سنبدأ العمل فيها مع حلفائنا ومع روسيا في المستقبل».

وأضاف أن «هذا لم يحصل حتى الآن. وسيكون من السابق لأوانه، بالنسبة إلي، الدخول في أي تفاصيل أكثر في هذه المرحلة»، وفق «فرانس برس».

وبعد لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، طرحت موسكو، الأسبوع الماضي، خططًا للتعاون مع واشنطن في شأن العودة الآمنة للاجئين إلى سورية، وقد أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن ذلك كان جزءًا من محادثات الرئيسين.

غير أن التنسيق مع الروس في سورية، حيث تقوم كل من روسيا والولايات المتحدة بحملتين عسكريتين منفصلتين، يتطلب الحصول على إذن خاص من الكونغرس. كما أن البنتاغون يلقي باللوم على روسيا في مقتل العديد من المدنيين في سورية لأنها أسهمت في الظروف التي تسببت بتدفق اللاجئين السوريين إلى بلدان اخرى.

والتنسيق الوحيد في سورية حاليًا بين التحالف بقيادة واشنطن من جهة، وروسيا من جهة ثانية، يقتصر على خط ساخن للتأكد من عدم وقوع حوادث تشمل القوات أو الطائرات التابعة للطرفين.

وكان الجنرال، جو فوتيل، المشرف على العملية العسكرية في سورية، قال إنه لم يتلق تعليمات جديدة للتعاون مع الروس منذ قمة ترامب وبوتين. وقال: «لم أتلق تعليمات جديدة إثر قمة هلسنكي».

وأشار فوتيل إلى أن أي تعاون مع الجيش الروسي في سورية سيستلزم موافقة الكونغرس أو تنازلًا خاصًا.

وأقر الكونغرس قانونا يحظر التعاون بين الجيشين بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.