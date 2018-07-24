إسبانيا تنقذ نحو 500 مهاجر في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 10:26 مساء
مهاجرون يأكلون بعد وصولهم على متن قوارب لخفر السواحل الإسبانية. (فرانس برس)

أعلنت أجهزة الإنقاذ الأسبانية الثلاثاء أنها أسعفت في يوم واحد في البحر المتوسط نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون بلوغ السواحل الأسبانية مستخدمين 30 زورقاً.

وقالت الأجهزة عبر «تويتر» إنه تم إنقاذ 484 شخصاً في مضيق جبل طارق وبحر البوران الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب. وأفادت منظمة الهجرة الدولية في 18 يوليو أن 18 ألفًا و653 مهاجرًا وصلوا إلى إسبانيا من طريق البحر منذ بداية العام، بحسب «فرانس برس».

ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من أفريقيا جنوب الصحراء وخصوصاً من غينيا ومالي وموريتانيا والمغرب. وهذا العام، قضى 294 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا من أصل 1498 شخصًا قضوا في البحر المتوسط، بحسب المنظمة. ومنتصف يونيو، وافقت مدريد على استقبال 630 مهاجرًا وصلوا على متن ثلاث سفن بينها السفينة أكواريوس، بعدما رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وفي الرابع من يوليو، رست سفينة لمنظمة «أوبن أرمز» الإسبانية في برشلونة مع ستين مهاجرًا كانوا أتوا من ليبيا بعدما رفضت إيطاليا استقبالهم.

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