ترامب: الأوروبييون يبدون مهذبين لكنهم قساة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية:الإنترنت)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي استفاد إلى حد بعيد من الوضع ما قبل ذلك.



وقال ترامب في كنساس بميزوري عشية لقائه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض «ما يفعله بنا الاتحاد الأوروبي لا يصدق يبدون مهذبين لكنهم قُساة»، وفق «فرانس برس».



وأضاف «يأتون جميعًا للقائي في البيت الأبيض»، مبدياً عزمه على إظهار موقف متشدد.



وفي وقت سابق، دافع في سلسلة تغريدات عن نهجه مؤكدًا أن «الرسوم الجمركية هي الأفضل. أما أن يتفاوض بلد عامَل الولايات المتحدة بشكل غيرعادل حول اتفاق عادل، وإما أن يتعرض لرسوم جمركية. المعادلة بهذه البساطة».



وأضاف «كل شيء سيتم على ما يرام». ويهدد البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية من السيارات، ما سيؤدي إلى رد من بروكسل في حال تنفيذ التهديد.



وللدفاع عن صناعة السيارات الألمانية، أبدت المستشارة أنغيلا ميركل استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة حول خفض شامل للرسوم الجمركية في هذا القطاع.



ويشنُّ ترامب منذ أشهر هجومًا على أبرز المنافسين التجاريين للولايات المتحدة، بدءًا ببكين والاتحاد الأوروبي.