الجيش الإيراني يحذر من «رد صارم» على التهديدات الأميركية

صورة للمرشد الأعلى لإيران اية الله علي خامنئي (أرشيفية: فرانس برس)

حذر رئيس هيئة الأركان في الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، من رد فعل قوي في حال واصلت تهديدها المصالح الإيرانية.

وقال باقري إن الحكومة الأميركية «ستلقى ردًّا صارمًا لدرجة لا تصدق تستهدف مصالحها والأماكن المتواجدة فيها في المنطقة والعالم»، مضيفًا أن «أوهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاصرة الفارغة والباطلة لن تتحقق أبدًا»، وفق «فرانس برس».

وأكد باقري أن إيران «لم تسعَ مطلقًا إلى الحرب، وتريد السلام والاستقرار في المنطقة»، إلا أنه قال: «سيتم إفشال جميع المخططات ضد الشعب الإيراني وسيتلقى الأعداء درسًا لن ينسوه».

وتتبادل واشنطن وطهران التهديدات الغاضبة منذ الأحد عندما حذر الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة من «اللعب بالنار» وأن النزاع مع إيران سيكون «أم جميع المعارك».

وفي رسالة مباشرة إلى روحاني، كتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددًا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ».