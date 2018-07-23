الأمم المتحدة: محتجون غاضبون نهبوا منظمات إغاثة بجنوب السودان

لاجئون في جنوب السودان. (أرشيفية: فرانس برس)

نهب محتجون غاضبون، الإثنين، مجمعات نحو عشر منظمات إنسانية بعدما دخلوها عنوة في جنوب السودان المضطرب، بحسب ما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن إثنين من موظفيها جُرحا.

وقالت المفوضية: «إن المحتجين دخلوا عنوة مجمع المفوضية العليا ونهبوا مكاتبها ومسكنها»، مضيفة أن السكان المحليين طالبوا بفرص عمل واتهموا المنظمات الإنسانية بتعيين موظفين من خارج ولاية مابان الجنوبية الغربية.

وأضافت أنه تم كذلك «مهاجمة ونهب مجمعات عشر منظمات إنسانية أخرى، إضافة إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين». ودانت المفوضية العليا الهجوم «الذي أُصيب فيه اثنان من الموظفين».

وقال مسؤول المفوضية العليا المكلف بشؤون جنوب السودان، فنسنت كويسي باركر، «هذا عمل عنيف مجنون ومؤسف للغاية تجاه منظمات إنسانية». واُستُهدف موظفو الإغاثة مرارًا خلال الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ أربع سنوات، حيث قُـتل 100 منهم منذ اندلاع القتال في ديسمبر 2013، بحسب الأمم المتحدة.