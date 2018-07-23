ترامب: لم أتخل عن أي شيء خلال لقاء بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 05:14 مساء
الرئيس الأميركي ونظيره الروسي. (أرشيفية: فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه لم يتخلَ عن «أي شيء» خلال القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب أسبوع من الانتقادات التي وجهها له الحزبان الجمهوري والديمقراطي بسبب كيفية تعاطيه مع ذلك اللقاء.

وكتب ترامب في تغريدة: «عندما تسمعون الأخبار الكاذبة تتحدث بشكل سلبي عن لقائي مع الرئيس بوتين، وكل ما تخليت عنه، تذكروا أنني لم أتخلَ عن أي شيء»، وفق «فرانس برس». وأضاف: «كل ما فعلناه هو أننا تحدثنا عن المنافع الاقتصادية للبلدين. كذلك انسجمنا بشكل جيد جدًّا، وهو أمر جيد، فيما عدا الإعلام الفاسد!».

والتقى ترامب وبوتين في هلسنكي قبل أسبوع، في اجتماع مغلق لم يحضره سوى مترجميهما. وفي المؤتمر الصحفي والمقابلات التي تلت اللقاء لم يكشف ترامب أية تفاصيل محددة حول أية اتفاقات ربما توصل إليها مع بوتين، ما أثار استياء الديمقراطيين الذين طلبوا مقابلة مترجم ترامب.

وقالت موسكو إنه تم التوصل إلى «اتفاقات» حول الوضع في سورية. ويتعرض ترامب لانتقادات شديدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن لفشله في مواجهة بوتين حول قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأميركية خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما بعد القمة.

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