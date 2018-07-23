ترامب يعبِّــر عن رضاه بشأن المفاوضات مع كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون في سنغافورة. (فرانس برس)

عبّــر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية في حين يسجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على قمته مع كيم كونغ أون في سنغافورة.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر «لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر. وبالمثل لم تجر تجارب نووية». وأضاف «اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة. ولكن الأخبار الكاذبة تقول بدون حتى أن تسألني (نقلًا عن مصادر لا تسميها كما هي العادة) أنني غاضب لأن الأمور لا تسير بسرعة. خطأ. (أنا) سعيد تمامًا»، بحسب «فرانس برس».

وكان ترامب يشير خصوصاً إلى مقال في صحيفة «واشنطن بوست» نُشر الأحد وتطرق إلى خيبة الأمل جراء عدم إحراز تقدم في الملف النووي الكوري الشمالي. وأكدت الصحيفة أن الرئيس ترامب يعبِّــر عن استيائه في المجالس الخاصة رغم أنه يعلن عكس ذلك حين يتم سؤاله عن الموضوع.

وغرد ترامب أيضاً الإثنين قائــلاً إن «واشنطن بوست أمازون شنّت هجوماً عليه في إشارة إلى مجموعة جيف بيزوس الذي يملك واشنطن بوست. ومنذ القمة التاريخية بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو، لم تعلن تفاصيل «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية» الذي أشارت إليه بيونغ يانغ.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو اعتبر بُعيد القمة أن «القسم الأكبر من عملية نزع السلاح» ينبغي أن يتم بحلول نهاية 2020 مع انتهاء الولاية الأولى لترامب. لكن ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن «لا وجود لمهلة» مؤكداً «أننا لسنا مستعجلين».