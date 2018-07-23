مقتل 11 سائق حافلة صغيرة بكمين في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 11:54 صباحا
جنوب أفريقيا (ا ف ب)

قُتل 11 سائق حافلة صغيرة لنقل الركاب بالأجرة وأصيب أربعة آخرون بجروح في جنوب أفريقيا في كمين مسلح استهدفهم أثناء عودتهم إلى جوهانسبورغ بعد مشاركتهم في تشييع زميل لهم، كما أعلنت الشرطة الأحد ونقلت «فرانس برس».

وقال مفوض الشرطة الوطني، كيهلا سيتولي، إن الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون وقع مساء السبت في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب شرق البلاد أثناء عودة السائقين على متن حافلة إلى جوهانسبورغ بعد مشاركتهم في جنازة زميلهم.

وأضاف أن «التقارير الأولية تشير إلى أن القتلى الـ11 هم من ضمن 17 شخصًا كانوا عائدين من جنازة. هناك أربعة ضحايا أصيبوا بجروح خطرة ونقلوا إلى المستشفى في حين خرج الاثنان الباقيان سالمين».

وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقًا وأطلقت حملة لكشف القتلة واعتقالهم.

وتعتبر الحافلات الصغيرة العاملة بالأجرة وسيلة نقل أساسية لملايين المواطنين في جنوب أفريقيا، لكن هذا القطاع يشهد نزاعات غالبًا ما تتسم بالعنف بسبب المنافسة المحمومة بين مجموعات من السائقين للسيطرة على خطوط النقل الأكثر ربحية.

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