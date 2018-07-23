وزير الخارجية ورئيس الأركان الروسيان يزوران إسرائيل اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس أركان الجيش الروسي سيصلان إلى إسرائيل في وقت لاحق، الإثنين، لإجراء محادثات حول الشأن السوري، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وقال نتانياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب مني هذا الاجتماع خلال محادثة معي قبل بضعة أيام».

والتقى نتانياهو وبوتين مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة في موسكو، وأجريا محادثات حول النزاع السوري والتواجد العسكري الإيراني في سورية الذي تعارضه إسرائيل بشدة.