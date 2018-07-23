قائد قوات الباسيج الإيرانية: إيران ستقاوم حرب ترامب «النفسية»

الجنرال غلام حسين غيب برور (الإنترنت)

اعتبر قائد قوات الباسيج الإيرانية شبه الحكومية، الاثنين، أن التهديدات التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران إنما تدخل في إطار «الحرب النفسية»، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية.

وقال الجنرال غلام حسين غيب برور، وفق ما نقلت عنه وكالة «الطلبة» للأنباء، إن «تصريحات ترامب الموجهة ضد إيران هي حرب نفسية. إنه ليس في موقع يسمح له بالتحرك ضد إيران».

وأوردت «رويترز» و«فرانس برس» أيضًا نقلاً عن غلام حسين غيب برور قوله «لن نتخلى أبدًا عن معتقداتنا الثورية... سنقاوم ضغوط الأعداء... أميركا لا ترغب في ما هو أقل من تدمير إيران... (لكن) ترامب لا يمكنه أن يمس إيران بشئ».

وكان ترامب قال للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد أن يتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وإلا فسيواجه العواقب، وذلك بعد ساعات من قول روحاني لترامب إن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدي إلى «أم الحروب كلها».