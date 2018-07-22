بابا الفاتيكان يطالب بتحرك «سريع» لتجنب غرق مهاجرين في «المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 05:48 مساء
ساحة القديس بطرس اثناء القاء البابا كلمته. (فرانس برس)

طالب البابا فرنسيس، الأحد، المجتمع الدولي بتحرك «سريع وحازم» لتجنب غرق مزيد المهاجرين في البحر المتوسط مع ضمان «احترام حقوق الجميع وكرامتهم».

وقال البابا الأرجنتيني أمام نحو 25 ألف مصلٍ احتشدوا الأحد في ساحة القديس بطرس: «تلقينا في الأسابيع الأخيرة معلومات مأساوية عن غرق مراكب تضيق بالمهاجرين في مياه البحر المتوسط»، وفق «فرانس برس». وأضاف: «إنني أتألم لهذه المآسي وأصلي من أجل المفقودين وعائلاتهم».

وتابع البابا قائلاً: «أوجه نداءً ملحًا إلى المجتمع الدولي ليتحرك بسرعة وحزم لتجنب تكرار هذه المآسي وضمان سلامة الجميع واحترام حقوقهم وكرامتهم». وبعدما تولت طرابلس مسؤولية إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا، وحدت السلطات الإيطالية والمالطية من هامش تحرك المنظمات غير الحكومية، أحصت المنظمة الدولية للهجرة مقتل 564 شخصًا في البحر المتوسط رغم تراجع عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور هذه المنطقة.

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