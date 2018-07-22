روحاني يحذر واشنطن من «أم المعارك» مع إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأحد من «اللعب بالنار»، مؤكدًا أن النزاع مع إيران سيكون «أم المعارك».

وقال روحاني مخاطبًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «أنت تعلن الحرب وبعد ذلك تتحدث عن رغبتك في دعم الشعب الإيراني. لا يمكنك أن تحرض الشعب الإيراني على أمنه ومصالحه»، وفق «فرانس برس».

وجدد روحاني تحذيره من أن إيران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعتبر خط شحن حيويًّا لإمدادات النفط العالمية. وقال مخاطبًا ترامب: «لقد ضمنا دائمًا أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم».

وأضاف: «السلام مع إيران سيكون أم كل سلام، والحرب مع إيران ستكون أم كل المعارك». وتأتي تصريحات روحاني قبل كلمة منتظرة سيلقيها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت لاحق الأحد، وتعتبر جزءًا من جهود واشنطن لإثارة الاضطرابات ضد الحكومة الإسلامية في إيران.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشديد القيود الاقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات المشددة على طهران. كما أطلقت واشنطن جهودًا دعائية مشتركة تشمل حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الاستياء الشعبي في إيران. وقال روحاني: «كلما سعت أوروبا إلى التوصل لاتفاق معنا، زرع البيت الأبيض الخلاف».

إلا أنه أضاف: «يجب أن لا نعتقد أن البيت الأبيض سيظل إلى الأبد على هذا المستوى من المعارضة للقانون الدولي وضد العالم الإسلامي».