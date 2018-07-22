وكالات أنباء: روسيا تسقط طائرتين بلا طيار هاجمتا قاعدة لها في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 02:33 مساء
طائرة بلا طيار (الإنترنت)

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إنه أسقط طائرتين مجهولتين بلا طيار هاجمتا قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية السبت والأحد.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار، وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي.

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