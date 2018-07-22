ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في فيتنام إلى 19 قتيلاً

الأضرار الناجمة عن السيول في إقليم ين باي الفيتنامي (ا ف ب)

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام، الأحد، أن سيولاً تلت الإعصار سون تين الذي ضرب وسط البلاد وشمالها، أسفرت عن سقوط 19 قتيلاً على الأقل وفقدان 13 شخصًا آخرين.

وكان الإعصار سون تين ضرب المنطقة الأربعاء. وقد تراجع إلى منخفض استوائي.

وتأثرت مناطق واسعة في المدن والأرياف على حد سواء، بالسيول والانهيارات الأرضية. وقال الموقع الإلكتروني الإعلامي الرسمي «في إن آي برس»: «دُعي سكان منطقة شونغ مي في ضاحية هانوي إلى مغادرة منازلهم».

ونشر الموقع صورًا لأشخاص يرتدون سترات واقية من المطر وهم ينقلون بضائع وماشية. وقال نغوين دوي دنغ للموقع نفسه إن «بيتي يقع في منطقة منخفضة جدًا. اضطررت لنقل كل الأرز».

وأوضحت السلطات، وفق ما نقلت «فرانس برس»، أن أكثر من 15 ألف منزل تضررت أو دُمرت بينما غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الزراعات. كما تغطي المياه العديد من الطرق.

وسون تين هو الإعصار الثالث الذي يضرب فيتنام منذ مطلع السنة. ويسبب موسم الأمطار في فيتنام الذي يمتد من يونيو إلى نوفمبر سنويًا أضرارًا كبيرة.

وتسببت الكوارث الطبيعية العام الماضي بمقتل 389 شخصًا، وبخسائر مادية بلغت 2.6 مليار دولار، بحسب المعلومات الرسمية.