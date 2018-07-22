«إف بي آي» ينشر وثائق مراقبة مستشار سابق لترامب

كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية:رويترز)

نشر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترامب في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأميركية في 2016.

وتضمنت الوثائق التي بلغت 412 صفحة طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج. وقال طلب التحقيق الذي قُدم في أكتوبر 2016 إن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية»، حسب وكالة «رويترز».

وتشمل الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت في 2017 بعد تولي ترامب السلطة. ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية ولم توجه له اتهامات بارتكاب أي جريمة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم السبت أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعت هي ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية.

وقالت الوثائق المنشورة إن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين» بحملة ترامب. وأضافت أن بيدج «أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخبرات الروسية».